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Dünya

Pehlivanlar Roma'da

Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsanevi başpehlivanı Ahmet Taşçı ile Gökhan Arıcı, 'Roma'nın Doğuşu' isimli etkinlik kapsamında Arena'ya çıktı

22 Nisan 2013 14:50

İtalyanlar unutulmaya yüz tutmuş sporları Pancrazia'yı hatırlatmak için tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin efsanevî başpehlivanlarını Roma’ya davet etti.

Roma’da kültürel güzelliklerin değerinin bilinmesi maksadıyla faaliyetlerini yürüten Gruppo Romano Storico’nun gönüllüsü Rudolfo PeruginiKırkpınar Güreşleri'ni Roma'ya taşıdı. 'Bizim de Roma’da, yağ ile yaptığımız Pancrazia adını verdiğimiz bir güreşimiz vardı. Kolezyum’da yapılıyordu. Birkaç yıl önce kaldırıldı.' diye konuşan Perugini, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin efsanevi başpehlivanı Ahmet Taşçı ile Gökhan Arıcı’yı Roma’da meydana indirdi.

İkili, 'Roma’nın Doğuşu' isimli bir dizi etkinlik öncesi gladyatörlerin mekânında kısa süreli bir gösteride bulundu. Gladyatörlerin, Kolezyum’a çıkmadan önce konakladıkları, idman yaptıkları 'Lotus Magnus'ta Taşçı ve Arıcı’nın gösterisi gerek Romalıların gerekse kentte bulunan turistlerin büyük ilgisini çekti.

Milliyet'te yer alan habere göre kültür şenliğinden memnun kalan Ahmet Taşçı, 'Edirne’ye gelip Kırkpınar güreşlerini seyretmişler. Böyle bir kültürün, Romalıların eski dövüş kültürünü yansıttıklarını belirterek, bizi davet ettiler. Burada tarihi çok eskilere dayanan Roma’da, Kolezyum’da ata sporumuzu icra etmek bizi çok mutlu etti.' şeklinde konuştu.

Birkaç yıl önce Edirne’ye yaptığı ziyarette yağlı güreşi keşfettiğini anlatan Rudolfo Perugini ise Kırkpınar güreşlerini Roma’ya taşıdığı için son derece gururlu olduğundan söz etti.

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