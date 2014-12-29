Pegida’ya karşı 200 bin imza



“Renkli bir Almanya için Pegida'ya karşı 1 milyon imza” sloganıyla Karl Lempert tarafından başlatılan kampanyaya 218 bin kişi katıldı. Change.org internet sitesi üzerinden başlatılan kampanyanın hedefi 1 milyon imzaya ulaşmak.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Lempert ilginin kendisini şaşırttığını ifade etti. Change.org sitesinin yaptığı açıklamaya göre, kampanya şimdiye kadar en hızlı artış kaydedilen imza kampanyası oldu.

Almanya'da “Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar” (Pegida) adlı oluşum haftalardır gösteriler düzenliyor. Geçen pazartesi günü Dresden'de düzenlenen gösteri 17 bin 500 kişiyle şimdiye kadarki en kalabalık gösteri olmuştu. Aynı gün çeşitli kentlerde Pegida'ya karşı düzenlenen gösterilerde ise yabancı düşmanlığı protesto edilmişti.