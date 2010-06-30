Pegasus'un yüzde 25'i halka arz ediliyor

T24- Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, şirketin yüzde 25-30 hissesini bu yıl Kasım ayında halka arz etmeyi planladıklarını ve uçak leasingi sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli Air Lease Corporation'a (ALC) yüzde 5 ortak olduklarını açıkladı.





Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Pegasus’un 40 adet Boeing 737-800 uçağının 12. ve 13’.lerinin teslim töreninde soruları yanıtlayan Sabancı, "İş planımıza göre halka arzı Kasım ayında yapmamak için bir neden olmadığını gördük" dedi ve ekledi:





"Temmuz'un üçüncü haftasında (halka arzın) yatırım hikayesini kuracağız. Bugünle o gün arasında öngöremeyeceğim garip birşey olmazsa, özünde 2010'un son çeyreğinde bu işi yapacağız gibi görünüyor. Uygun koşullar oluşmazsa halka arzı 2011'e erteleyebiliriz. Şu anda öyle bir endişemiz yok."





Ali Sabancı, halka arzda derinliğin olması gerektiğini belirterek, "Belli bir hacim arzetmem lazım ki yabancı yatırımcı da bununla ilgilensin. 'Şu fiyattan aşağı olursa satmayız' demiyoruz, onu pazar belirleyecek. Yatırımcıları teşvik eden ve koruyan bir halka arz yapmamız lazım" dedi.





Halka arz geliriyle filo finansmanı ve uçuş ağlarına yatırım yapacaklarını söyleyen Sabancı, Esas Holding’in ilk şirketini halka açacak olmaları nedeniyle halka arza büyük önem verdiklerini belirterek, "Amacımız orta uzun vadede sermaye piyasalarına erişmek. Birincisini doğru yapmamız lazım ki insanların ağzında kötü bir tat bırakmamak için" dedi.





Pegasus’un Boeing’den 40 adet yeni nesil Boeing 737-800 uçak alım planı bulunuyor. Uçakların 13 adedini teslim alan Pegasus yıl sonunda 14’üncüyü de teslim alacak. 40 adet uçağın tamamı 2015 yılında Pegasus filosuna katılmış olacak. Sabancı, basın toplantısındaki açıklamasında bugün teslim alınan iki uçağın 160 milyon dolarlık yatırıma karşılık geldiğini, bugün itibariyle toplamda 1 milyar dolarlık yatırımı realize etmiş olduklarını söyledi.





ALC'YE YÜZDE 5 ORTAK OLDUK





Ali Sabancı ayrıca California merkezli uçak leasing şirketi ALC’ye üç hafta önce 50 milyon dolar yatırımla yüzde 5 ortak olduklarını söyledi. ALC’nin 1 milyar dolarlık sermayeyle kurulduğunu belirten Sabancı, "Zaman şimdi doğru gibiydi. ALC'nin üçüncü ya da dördüncü en büyük hissedarıyız. Bu işin yurtdışı bacağına da yatırım yapmak istiyoruz. Bu işten de para kazanmak istiyoruz” diye konuştu.





Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) için geçen hafta davet edildiklerini ve yazılı tekliflerini sunduklarını hatırlatan Sabancı, ilk olarak kendilerine 'anlaştık' denmesine karşın 2-3 saat sonra bir başka havayoluyla anlaşıldığının açıklandığını belirtti.





Finansal açıdan sorun yaşayan KTHY için geçtiğimiz haftalarda Pegasus ve Atlasjet ile görüşmeler yürütülmüştü. Atlasjet bu hafta yaptığı açıklamada, Atlasjet'in yüzde 51 ve KKTC İhtiyat Sandığı'nın yüzde 49 hisse payı olan yeni bir şirket kurulacağını ve bu şirketin en geç Mayıs 2011 tarihine kadar operasyonu üstleneceğini duyurmuştu.





Pegasus olarak farklı bir satın alma planlamadıklarını da söyleyen Sabancı, hissedarı oldukları Air Berlin'e ilişkin olarak, "İşler anladığımız kadarıyla Lufthansa’dan daha iyi gidiyor" dedi.

