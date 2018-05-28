Pegasus'tan erken rezervasyon kampanyası

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA) PEGASUS Havayolları, tüm uçuşlarına özel erken rezervasyon kampanyası başlattı.

Pegasus başlattığı kampanya ile sonbahar ve kış aylarındaki biletlerini, yurt içinde 49.99 TL, yurt dışında 39,99 dolardan satışa çıkarıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, flypgs.com ve Pegasus mobil uygulaması üzerinden 28 Mayıs- 04 Haziran tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 28 Ekim 2018 ile 30 Mart 2019 tarihleri arasında uçuşlarını gerçekleştirebilecekler.

Pegasus’un 38’si yurt içinde, 70’i yurt dışında olmak üzere 41 ülkedeki toplam 108 uçuş noktası ve kampanyalarıyla ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşabiliyor.