Pegasus'tan 'Ukrayna' açıklaması

İSTANBUL, (DHA)- Pegasus Hava Yolları, yabancı bir yayın kuruluşunda Pazartesi günü yayınlanan “Pegasus Hava Yolları Ukrayna’da Bir İştirak Kurabilir” başlıklı habere istinaden yayınladığı açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığının duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, \"13 Kasım 2017 tarihinde yabancı bir basın yayın organında, şirketimizin Ukrayna’da bir iştirak kurmak üzere görüşmeler yaptığına dair bir haber yer almıştır. Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, iş modelini Türkiye dışına da taşımak ve büyütmek amacıyla, sektöründeki çeşitli fırsatları sürekli olarak değerlendirmektedir. Ancak mevcut durumda bu çerçevede kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmamaktadır\" denildi.