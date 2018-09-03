Pegasus'tan Özdemir Kaptan göklere veda etti

Gökhan Artan / İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Pegasus Havayolları Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan öğretmen kaptan pilot Reha Özdemir, Bodrum-İstanbul arasında son uçuşunu yaparak aktif uçuş hayatına noktayı koydu.

Toplam 22 bin saatlik uçuş hayatını Bodrum-İstanbul seferinin sonunda noktalayarak gökyüzüne veda eden Pegasus Havayolları Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Reha Özdemir için özel bir karşılama töreni düzenlendi. Kaptan pilot Özdemir, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ailesi, şirket yöneticileri ve mesai arkadaşları tarafından karşılandı.

Özdemir’i son uçuşu sonrası karşılayanlar arasında Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane de yer aldı. Genel Müdür Mehmet Nane, uçuş sonrası düzenlenen veda töreninde Özdemir’e plaket verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne 1973 yılında giren Reha Özdemir, ordudan ayrıldıktan sonra sivil havacılık sektörüne adım attı. Özdemir, Öğretmen ve kontrol pilotu olarak binlerce saat uçup çok sayıda pilot yetiştirdi. (Fotoğraflı)