Pegasus, yolcu sayısını yüzde 40 arttırdığını açıkladı

Havayolu şirketi Pegasus, KAP'a yaptığı açıklamada, eylülde yolcu sayısını yıllık yüzde 40 artırarak 2.19 milyona çıkardığını belirtti.

Pegasus’un eylül ayında yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 40 artışla 2.19 milyon oldu ancak pandemi öncesi dönem olan 2019 Eylül’ün yüzde 22 altında kaldı.

Pegasus’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği trafik sonuçlarına göre, eylül ayında yolcu doluluk oranı ise yüzde 78.3 oldu. Doluluk oranı 2020 aynı dönemde yüzde 74.2, 2019’da ise yüzde 89.8 olarak gerçekleşmişti.

2021 Ocak-Eylül döneminde ise Pegasus’un yolcu sayısı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 32 artışla 14.31 milyon olurken, 2019’un aynı döneminin ise yüzde 38 altında kaldı.

Doluluk oranı ise ilk dokuz ayda yüzde 77.3 olarak gerçekleşti. Doluluk geçen yıl yüzde 81.7, 2019’da ise yüzde 88.6 olmuştu.