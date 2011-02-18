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Ekonomi

PEGASUS VE MEY İÇKİ HALKA ARZ EDİLECEK ANKARA (A.A)

18 Şubat 2011 10:59

-PEGASUS VE MEY İÇKİ HALKA ARZ EDİLECEK ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş ile Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş, halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yaptı. SPK'nın haftalık bülteninde yer alan verilere göre, Pegasus 34 milyon 200 bin lira nominal değerli hisse senedinin halka arzı için başvuruda bulundu. Şirketin nakit olarak artırılacak 34,2 milyon nominal değerli paylarının, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi, ayrıca, halka arz sonrasında fazla talep gelmesi durumunda, şirket ortaklarından Esas Holding A.Ş'nin sahip olduğu paylardan 5 milyon 130 bin lira nominal değerli payların da ek satış hakkı kapsamında halka arz edilmesi planlanıyor. Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş de 18 milyon 750 bin lira nominal tutarlı hissesinin halka arzı için başvurdu. Talep durumunda TPG (Lux) Mey B.a.r.l. ve Eurasia Beverages S.a.r.l.'nin sahibi olduğu payların halka arz edilmesi öngörüldü. Global Liman İşletmeleri A.Ş'de halka açılma başvurusunu revize etti. Şirketin nakit olarak artırılacak 40 milyon lira tutarındaki paylar ile Şirket ortaklarından Global Yatırım Holding A.Ş'ye ait 10 milyon lira tutarındaki payların halka arz edilmesi planlandı. Talep durumuna göre Global Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 7 milyon 500 bin lira tutarında payların da ek satış hakkı kapsamında halka arz edilmesi öngörüldü. Hitit Holding A.Ş de nakit olarak artırılacak 7 milyon lira nominal değerli sermayesini temsil edecek payların, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, halka arz yoluyla satılması için başvuru yaptı. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş, 250 milyon lira tutarında finansman bonosunun ihracı için SPK'ya başvurdu.

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