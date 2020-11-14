Pegasus'tan kesintisiz ve cezasız bilet değişikliği kararı

Pegasus Hava Yolları, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üzeri yolcularının kesintisiz ve cezasız bilet değişikliği yapabileceğini bildirdi.

Pegasus yaptığı açıklamada, "Biletler 10 Kasım 2020 tarihinden önce alınmış olmalıdır, kalkış veya varış şehri sokağa çıkma yasağı getirilen şehirlerden biri olmalıdır. Uçuştan önce başvurulması gerekmektedir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan uçuşlar için işlem yapılabilir." denildi.

Seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri yolcuların uçuşlara kabul edileceği de kaydedildi.