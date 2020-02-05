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Pegasus'tan uçuş iptali açıklaması

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 5 ve 6 Şubat tarihinde iniş ve kalkışların iptal olduğunu açıkladı

05 Şubat 2020 22:21

T24 Haber Merkezi

İstanbul Sabiha Gökhan Havalimanı'na iniş yaparken, sürüklenerek üç parçaya ayrılan uçak kazası ardından Pegasus Havayolları, uçuşlarının iptal olduğunu açıkladı.

Pegasus'tan yapılan açıklama şöyle: "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan uçuşlarımız, pistin uçuşlara kapalı olması sebebiyle geçici bir süreyle gerçekleştirilememektedir. 5-6 Şubat 2020’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı uçuşlarınız için ücretsiz bilet iptal ve değişiklik işlemlerini flypgs.com ve mobil uygulama üzerinden, seyahatlerim/bilet işlemleri adımından gerçekleştirebilirsiniz. Güncellemeler ve diğer duyurularla ilgili detayları flypgs.com ve mobil uygulamamız aracılığıyla takip edebilirsiniz."

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