Pegasus'tan uçuş iptali açıklaması

T24 Haber Merkezi

İstanbul Sabiha Gökhan Havalimanı'na iniş yaparken, sürüklenerek üç parçaya ayrılan uçak kazası ardından Pegasus Havayolları, uçuşlarının iptal olduğunu açıkladı.

Pegasus'tan yapılan açıklama şöyle: "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan uçuşlarımız, pistin uçuşlara kapalı olması sebebiyle geçici bir süreyle gerçekleştirilememektedir. 5-6 Şubat 2020’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı uçuşlarınız için ücretsiz bilet iptal ve değişiklik işlemlerini flypgs.com ve mobil uygulama üzerinden, seyahatlerim/bilet işlemleri adımından gerçekleştirebilirsiniz. Güncellemeler ve diğer duyurularla ilgili detayları flypgs.com ve mobil uygulamamız aracılığıyla takip edebilirsiniz."