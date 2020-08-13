Pegasus'tan karantina aylarında 927 milyon TL zarar; ciro yüzde 94 daraldı

Pegasus ikinci çeyrek bilançosunda 151 milyon TL ciro ve 927 milyon TL net zarar açıkladı. Şirketin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 daraldı.

Şirketin zararındaki artışta, petrol fiyatlarındaki oynaklığa karşı korunmak için yaptığı finansal işlemlerin maliyeti ve 57 milyon liralık vergi etkili oldu.

Temmuz'da düzelme başladı

Pegasus’un Temmuz’daki yolcu sayısı ise karantina günlerine göre biraz düzeldi. Şirket Temmuz ayında yıllık yüzde 64’lük gerilemeyle 1.04 milyon yolcu taşıdı.

Kapasitenin yıllık yüzde 64 azaldığı ayda doluluk oranı yüzde 77.1 oldu. İç hat doluluk oranı yüzde 82.0, dış hat oranı ise yüzde 63.6 olarak açıklandı.

Şirketin ilk yedi aylık yolcu ve kapasite düşüşü yüzde 56 seviyesinde.