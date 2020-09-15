Pegasus’tan Ağustos'ta turizmde hızlı toparlanma beklentisi yalanlayan veriler...

Pegasus, Ağustos ayı yolcu, satılan koltuk sayılarını açıkladı. Buna göre şirketin taşıdığı yolcu sayısı Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 azaldı. İç hatlarda yüzde 17, dış hatlarda yüzde 70 düşüş gerçekleşti.

Rusya başta olmak üzere bazı ülkelerle uçak seferlerinin başlaması sonrasında Ağustos ayında turist sayısında hızlı toparlanma bekleniyordu...

Ocak-Ağustos döneminde ise Pegasus'un yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 geriledi. İç hatlar yolcu sayısı yüzde 44, doş hotlar yolcu sayısı yüzde 65 azaldı.