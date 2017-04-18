"Pegasus satılıyor" iddiasına şirketten açıklama

Pegasus hisselerinin bir kısmının Katarlı yatırımcılara satıldığı yönündeki iddialar hakkında firmadan açıklama geldi. Pegasus CEO'su Mehmet Nane Reuters'e yaptığı açıklamada bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Nane sosyal medyada yer alan satışla ilgili söylentilerin doğru olmadığını belirterek, "Böyle bir gelişme olsa zaten KAP'a bildirmek zorundayız" dedi.



Pegasus hisseleri saat 11:13'te yüzde 7,1 primle 15,54 liradan işlem görürken; hisse işlem hacminde de dördüncü sırada yer alıyor.



Hissedeki yükselişle ilgili değerlendirmede bulunan bir havacılık analisti, "Şirketin ilk çeyrek büyümesi çok güçlü geldi. Özellikle doluluk oranındaki yükseliş beklentilerin üzerinde. Sonuçlar hisselere de güçlü yükseliş getirdi" dedi ve ekledi:



"Hisse satışı söylentileri ise uzun zamandır konuşulan birşey. Bunun da hissedeki yükselişte belki bir miktar etkisi olmuş olabilir. Ancak beklentilerin üzerindeki ilk çeyrek sonuçlarının hisseye güçlü alım getirdiğini söyleyebiliriz."