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Ekonomi

Pegasus Havayolları'ndan Avrupa hatlarına özel indirim

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)-Pegasus Havayolları, misafirlerine Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı tüm Avrupa hatlarına özel yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor

10 Nisan 2018 19:46

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)-Pegasus Havayolları, misafirlerine Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı tüm Avrupa hatlarına özel yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında biletlerini 10-12 Nisan tarihleri arasında Pegasus Mobil uygulaması veya mobil site üzerinden 3 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında alan misafirler Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı, Avrupa varışlı direkt uçuşlarına özel yüzde 30 indirim fırsatı yakalıyor. Kampanya kapsamında 218 bin koltuk satışa çıkarıldı.

Pegasus’un 41 ülkede 108 noktaya ulaşan uçuş ağı ve “Tüm Avrupa Mobile Özel Yüzde 30 İndirimli” kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere  www.flypgs.com üzerinden ulaşılabilir.

(FOTOĞRAFLI)

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