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Ekonomi

PEGASUS HALKA ARZ EDİLİYOR İSTANBUL (A.A) 

16 Şubat 2011 11:52

-PEGASUS HALKA ARZ EDİLİYOR  İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Borsa'da işlem görmek üzere başvuruda bulundu. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) internet sitesinde yer alan duyuruda, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş'nin Borsa'da işlem görmek üzere başvuruda bulunduğu belirtildi. Duyuruda, çıkarılmış sermayesi 109 milyon 200 bin lira olan Pegasus'un halka arz edilecek hisse senetlerinin nominal tutarının 34 milyon 200 bin lira, ek satış hakkı dahil 39 milyon 330 bin lira olduğu kaydedildi.

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