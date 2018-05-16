Pegasus GM Nane: Ukrayna'da yeni noktalara uçmayı hedefliyoruz

Sonat Kerem / Kiev, 16 Mayıs (DHA) - Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, şirketin Ukrayna pazarıyla ilgili hedeflerini anlattı ve Ukrayna’da yeni noktalara uçmayı hedeflediklerini söyledi.

UkraynaHayat.Com sitesinin sorularını yanıtlayan Nane, \"Ukrayna, şu anda aktif operasyon yaptığımız toplam beş noktamız ile Almanya’dan sonra en fazla şehrine uçuş yaptığımız ikinci ülke\" dedi.

Ukrayna\'nın Türkiye ile olan ekonomik, kültürel bağları yanında coğrafik yakınlığı ve vizesiz, pasaportsuz seyahat imkanları ile birlikte büyüme potansiyeli yüksek olan bir ülke olduğunun altını çizen Nane, \"Ukrayna’ya sefer yapmayı arzu ettiğimiz birkaç nokta daha mevcut olup, şartların olgunlaşmasını bekliyoruz. Seferlerimize başladığımızdan bu yana artan bir yolcu trendi mevcut, bu trend beklentilerimizi karşılıyor\" diye konuştu.

Pegasus\'un 2010 yılından bu yana iki ülke arasında 1 milyondan fazla yolcu taşıdığını beliten Nane, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İkili anlaşmaların liberal hala gelmesi durumunda her yıl 500 bin misafir taşıyabileceğimize inanıyoruz. Trafik hakları konusundaki kısıtlamaların yakın zamanda kalkacağını düşünüyoruz. Ukrayna ile olan ikili anlaşmalarda yer alan bazı hatlar ile ilgili çalışmalarımız var. Hem karşı havalimanlarının altyapısal olarak hazır hale gelmesi hem de filo ve operasyon yaptığımız İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ikinci pistin açılacağı önümüzdeki yıllarda bu planları gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Orta vadede Ukrayna’nın farklı havalimanlarını da uçuş ağımızda misafirlerimiz görebilecek.\"