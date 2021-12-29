Pegasus Genel Müdürü Nane: Mevcut tavan fiyatla 1 saati aşan uçuşlardan zarar ediyoruz

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, sektördeki tavan fiyat uygulamasıyla ilgili olarak, "Şu anki tavan fiyat ile 1 saatin üzerindeki uçuşlardan zarar ediyoruz" dedi.

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane Bloomberg HT’deki Finans Merkezi programında Pegasus'un performansı ve havacılık sektörünün 2022 yılı beklentileri hakkında konuştu.

Maliyet, nakit ve kapasite yönetiminin şirketi krizlerden koruduğunu belirten Nane, filo yaşını aşağı çekmek istediklerini, daha çevresel uçaklarla yakıt verimliliğinin arttığını belirtti.

2022 yılından sonra turizmde rekor seviyelerin görüleceğini sözlerine ekleyen Nane, yeni uçak kapasitesini bu alanda kullanacaklarını belirtti.

2022 yılına dair beklentileri hakkında ise Nane şunları söyledi:

"Net nakit rasyosu pozitif olan az sayıda şirketten biriyiz. Tavan fiyat çok ciddi baskı unsuru olacak noktada, şu anki tavan fiyat ile 1 saatin üzerindeki uçuşlardan zarar ediyoruz. Döviz, yakıt ve Türkiye'deki maliyet unsurlarına duyarlılığımız var."