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Pegasus CEO'su Mehmet Nane'nin babası toprağa verildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de hayatını kaybeden Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane'nin babası Ali Macit Nane'nin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi

18 Mayıs 2018 20:41

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de hayatını kaybeden Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane\'nin babası Ali Macit Nane\'nin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
4 çocuk babası Ali Macit Nane için merkez Akdeniz ilçesindeki Müftü Camii\'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane ile Ali Macit Nane\'nin yakınları ve sevenleri katıldı. Ali Macit Nane, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı\'ndaki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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