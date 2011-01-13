-PEGASUS BU YIL HALKA ARZ EDİLİYOR (FOTOĞRAFLI) BEYRUT/ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, halka arzı bu yıl yapmayı düşündüklerini belirterek, ''Avrupalı fonlar büyüyen ve gözde sektörlere yatırım yapmak istiyor. Avrupa'daki krizi fırsata çevirebiliriz'' dedi. Sabancı, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, yolcuların beklenti ve talepleri ile dünyadaki düşük maliyetli havayolu şirketlerinin modelleri örnek alınarak oluşturulan ''Pegasus Modeli''ni anlattı ve şirketin faaliyetleri ve hedeflerine ilişkin bilgi verdi. Geçmişte Türk havacılık sektöründe bilet fiyatlarının yüksek, hizmet kalitesinin düşük olduğunu ifade eden Sabancı, 2001 yılında Sivil Havacılık Yasası’nın değişmesi ve devamında 2003 yılında bilet fiyatları üzerindeki sosyal yardım fonunun kaldırılması ile sektörün rekabete açıldığını söyledi. Bu gelişmelerle birlikte sektörde taşların yerinden oynadığını belirten Sabancı, 2005 yılında Pegasus'un sektöre girmesiyle de oyunun kurallarının tamamen değiştiğini kaydetti. Sabancı, ''Eskiden tek bir havayolu şirketi vardı. Şu anda iç hatlarda 7, dış hatlarda 4 havayolu şirketi uçuyor. Eskiden yalnızca İstanbul merkezli uçuşlar vardı, şu anda örneğin Pegasus'ta uçuşlar tam 4 merkezden yapılıyor'' diye konuştu. ''Havayolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz'' diyen Sabancı, iş modelini doğru kurduklarını, markaya yatırım yaptıklarını, maliyetleri kontrol altında tuttuklarını, bunun sonucunda da son 5 yıl içinde hiç uçağa binmemiş milyonlarca kişiye uçuş deneyimi yaşattıklarını söyledi. Pegasus Genel Müdürü Sertaç Haybat da toplantıda 'Pegasus Modeli'' ile ilgili bilgi verdi. İşe yolcuların ihtiyaç ve beklentilerini dinleyerek başladıklarını belirten Haybat, yolcuların yeni ve güvenli uçaklar, uygun fiyat, uygun tarife, geniş yurtiçi ve yurtdışı uçuş ağı ile zamanında kalkış gibi talepleri bulunduğunu, bunların hepsini Pegasus olarak tek tek gerçekleştirdiklerini ifade etti. Beyrut'un Pegasus'un Ortadoğu'daki ilk uçuş noktası olduğunu anlatan Haybat, bugün Pegasus'la Beyrut'tan Avrupa'nın birçok ülkesine İstanbul'da 2 saatlik transfer bekleme süresi ile seyahat edilebildiğini söyledi. Pegasus'la İstanbul'dan Beyrut'a 99 dolar bilet fiyatıyla misafirlerini uçurduklarını anlatan Haybat, 1 Eylül'de uçmaya başladıkları Beyrut'tan bu güne kadar 21 bin 980 misafir taşıdıklarını belirtti. -350 BİN BEDAVA KOLTUK- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ali Sabancı, bir soru üzerine halka arzı bu yıl yapmayı düşündüklerini bildirdi. Avrupalı fonların büyüyen ve gözde sektörlere yatırım yapmak istediğini vurgulayan Sabancı, şirketin büyüme sürecinin doğru bir yönde olduğunu ve Avrupa'daki krizi fırsata çevirebileceklerini söyledi. Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı, bir başka soruyu yanıtlarken de Ortadoğu'da ilk uçuş noktalarının Beyrut olduğunu belirtti. Beyrut'a 1 Eylül 2010'da uçmaya başladıkları anlatan Sabancı, her gün uçtukları Beyrut'a bugüne kadar 22 bin yolcu taşıdıklarını kaydetti. Sabancı, Avrupa'dan sonra Ortadoğu, Balkanlar, Rusya ve Türk cumhuriyetlerinde de büyüyeceklerini belirtti. Türkiye'de 2003 yılından itibaren sivil havacılık alanında önemli gelişmeler olduğuna dikkati çeken Ali Sabancı, ''Havacılığın en geliştiği ülke Türkiye'dir'' dedi. Sabancı, 2001 yılında Sivil Havacılık Kanunu'nun değiştiğini, 2003 yılında bilet fiyatlarına yüklenen sosyal yardımların kaldırıldığını hatırlatarak, iç hatların rekabete açıldığını, yeni oyuncuların pazara girdiğini, Pegasus'un da 2005 yılında ''Uçmak herkesin hakkı'' sloganı ile hizmete başladığını söyledi. Kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Sabancı, 2005 yılında 55 liradan bilet satışına başladıklarını, bugüne kadar 350 bin koltuğu bedava verdiklerini anlattı. Ali Sabancı, 2010 yılında 32 uçaklık filo ile hizmet verdiklerini, günde 200 uçuş gerçekleştirdiklerini, 17 ülke ve 43 destinasyona ulaştıklarını belirterek, geçen yıl 3,2 milyar dolarlık, 40 uçak siparişi verdiklerini ifade etti. -UÇAKLARA KIZ ÇOCUKLARININ ADI VERİLİYOR- Sabancı, sektöre getirdikleri yenilikler konusunda da bilgi verdi. Pegasus'ta kar paylaşımı sistemi uyguladıklarını anlatan Sabancı, bu çerçevede son 4 yılda 4,3 milyon avro prim dağıttıklarını bildirdi. Ali Sabancı, uçaklarına, çalışanlarının yeni doğan kız çocuklarının isimlerinin verildiğini de sözlerine ekledi. Sabancı'nın toplantıda yaptığı sunuma göre, Pegasus son 5 yılda 3 kat büyüdü. Ekonomik havayolu modelini benimseyen Pegasus, 2006-2010 döneminde 8,6 milyon kişiyi uçurdu. Pegasus, bu süreçte Avrupa ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen havayolu şirketi olma başarısını elde etti. -BUSINESS CLASS, SATIŞ OFİSİ YOK- Pegasus modelinde filo yapısı tek tip Boeing 737’lerden oluşuyor. Böylece farklı uçak tipleri için farklı nitelikte insan kaynağı bulundurma ve farklı yedek parça stoklama yapılmayarak maliyetler azalıyor. Zamanında kalkışa önem veriliyor. Erken rezervasyon yöntemiyle uygun fiyata bilet satın alınabiliyor. Boarding kurallarında esneklik yapılmıyor. Biletler uygun fiyata satılırken, bilet dışındaki yiyecek-içecek, koltuk seçimi, ekstra bagaj gibi hizmetler isteğe göre satın alınabiliyor. Business Class uygulanmıyor. Şehir satış ofisleri bulunmuyor. Bunun yerine www.flypgs.com adresli web sitesinden online ve call center kanallarıyla satış imkanı sunuluyor. -3 MİLYON YOLCU- Yetkililerin verdiği bilgiye göre, son 5 yılda 4 milyon 50 bin 106 kişi, 50 liranın altında bilet fiyatıyla Pegasus’la uçtu. Yurtiçi yolcu trafiği 2006–2009 döneminde yıllık yüzde 42 yükseldi. 2006 yılı sonunda toplam 2,9 milyon yolcu taşıyan Pegasus, 2010 yılı sonunda ise toplam yolcu sayısını 8,6 milyona çıkardı. 2006 yılında 19 uçaktan oluşan Pegasus filosu bugün 32 uçağa ulaştı. 2005'te 769 kişinin çalıştığı Pegasus'ta bugün 1,694 kişi istihdam ediliyor. Pegasus'un 2010 itibarıyla Boeing'den 3,2 milyar dolarlık uçak siparişi bulunuyor. 2011'de gelecek uçaklarla yıl sonu itibariyle Pegasus'un uçak sayısı 40'a ulaşacak. Filo yaş ortalaması 2011 sonu itibariyle 2,68'e düşecek. Yurt içi ve yurt dışı uçuş ağına yeni noktalar ekleyen Pegasus, yurt dışında 17 ülkede 43 farklı noktaya ulaştı. Şirketin yurt içinde 18, yurt dışında 25 uçuş noktası bulunuyor. Pegasus, bugüne kadar 4 milyon 50 bin 106 yolcusunu 50 liranın altında, 14 milyon 533 bin 958 yolcusunu da 100 liranın altında bilet fiyatıyla uçurdu.