Pegasus, 662,5 milyon TL zarar açıkladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok havayolu şirketi zarar açıklamaya devam ediyor. Pegasus'un KAP'a yaptığı açıklamaya göre şirket yılın ikinci çeyreğinde 662,5 milyon TL zarar açıkladı.

Kamu Aydınlatma Platformu’na bildirilen finansal raporda 662,5 TL zarar açıklayan Pegasus’un geçtiğimiz yıl aynı dönemde açıkladığı zarar 927,1 milyon TL olmuştu. Şirketin ilk çeyrekteki zararı ise 933,2 milyon TL olarak açıklanmıştı.

Gelir arttı

Şirket ayrıca ikinci çeyrekte 1.5 milyar TL gelir elde ettiğini bildirdi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde elde edilen gelir 151 milyon TL olarak açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde finansal raporunu açıklayan Türk Hava Yolları da ikinci çeyrekte 497 milyon TL’lik net zarara imza atmıştı. THY, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyar 234 milyon TL konsolide zarar açıklamıştı.