-Pedofiliye tomografi teşhisi ANKARA (A.A) - 05.10.2011 - Alman bilim adamları, pedofiliyi beyin tomografisi çekerek tespit etmenin mümkün olduğunu açıkladı. Kieler Nachrichten internet sitesinin haberine göre, Schleswig-Holstein Üniversitesi tıp fakültesi bilim adamları, yaptıkları deneylerde, bir kişinin pedofil olup olmadığını yüzde 95 doğruluk oranıyla tespit edebildiklerini belirtti. Prof. Hartmut Bosinski başkanlığında yapılan araştırmada, deneklere, tomografi esnasında çocuklara ve yetişkinlere ait fotoğraflar gösterildi. Pedofillerin çocuk fotoğraflarına bakarken beyinlerinin farklı bölgelerinin faaliyet gösterdiği saptandı. Tomografi cihazının çıkardığı gürültüye ve darlığına rağmen sonucun yüzde 95 oranında doğru olduğu görüldü.