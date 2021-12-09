Pedofili suçlusu Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in Kraliçe Elizabeth'in evinde çekilen fotoğrafı çıktı

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell’in geçmişte Kraliçe Elizabeth’in Balmoral’da bulunan evinde çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

BBC’de yer alan habere göre, Epstein’in seks ticareti ve pedofili ağında suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell’in davasında, Epstein ve Maxwell çiftinin 1999’da çekildiği tahmin edilen bir fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafın, Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’un çifti İskoçya’da bulunan evlerinde çekildiği belirtildi.

Epstein’in Manhattan’daki evinde bulunan fotoğraf, Manhattan’da görülen davada jüriye, Epstein ve Maxwell’in oldukça yakın oldukları, ‘suç ortağı’ olduklarını pekiştirmek için gösterildi.

Kraliçe Elizabeth ve ailesinin de aynı noktada fotoğrafları olduğu belirtildi.

Epstein ve Maxwell çiftinin Prens Andrew’la yakın bir dostluk geçmişi olduğu biliniyor. Davacılardan biri, Prens Andrew’un da kendisine reşit değilken istismarda bulunduğunu söylemiş, Andrew suçlamaları reddetmişti.