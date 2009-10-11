Pedofil skandalının faturası Carla'ya kesildi

Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin partisinin vekilleri kabinede Mitterrand’ın bulunmasına eşi Carla'nın neden olduğunu savunuyor.
Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin merkez sağ partisinden vekiller,
Bruni’nin etkisiyle Mitterrand’ın kabinede yer bulduğunu savunuyor.
Sarkozy’nin partisi Halk Hareketi Birliği’nden (UMP) bir milletvekili,
“Kimse doğrudan Carla’yı suçlamıyor. Ancak o sahneye çıktıktan sonra
Sarkozy’nin muhafazakar değerlere yaklaşımında bir değişim oldu. Parti,
geleneksel tabanını kaybedebilir” dedi.
Bakan için istifa
çağrıları yükselirken Sarkozy, bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.
Ancak Sarkozy’nin, bakanın başını yakan otobiyografik “Kötü Hayat”
kitabı için daha önce “Bakanın kitabı cesur ve yürekli buldum” dediği
bildiriliyor. Kitapta Mitterrand, Tayland’daki fuhuş sektörünü tarif
ederken “Delikanlı pazarının bütün bu ritüelleri, köle piyasası beni
çok heyecanlandırıyor” diye yazmıştı.