Pedofil skandalının faturası Carla'ya kesildi

Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin partisinin vekilleri kabinede Mitterrand’ın bulunmasına eşi Carla'nın neden olduğunu savunuyor.



Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin merkez sağ partisinden vekiller, Bruni’nin etkisiyle Mitterrand’ın kabinede yer bulduğunu savunuyor. Sarkozy’nin partisi Halk Hareketi Birliği’nden (UMP) bir milletvekili, “Kimse doğrudan Carla’yı suçlamıyor. Ancak o sahneye çıktıktan sonra Sarkozy’nin muhafazakar değerlere yaklaşımında bir değişim oldu. Parti, geleneksel tabanını kaybedebilir” dedi.



Bakan için istifa çağrıları yükselirken Sarkozy, bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Sarkozy’nin, bakanın başını yakan otobiyografik “Kötü Hayat” kitabı için daha önce “Bakanın kitabı cesur ve yürekli buldum” dediği bildiriliyor. Kitapta Mitterrand, Tayland’daki fuhuş sektörünü tarif ederken “Delikanlı pazarının bütün bu ritüelleri, köle piyasası beni çok heyecanlandırıyor” diye yazmıştı.

