Pedofil papaz kilisede intihar etti

İtalya’nın kuzeyinde görev yapan bir papaz, yıllar önce 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettikten birkaç gün sonra kilisede kendini asarak intihar etti.

İtalyan basınında bugün yer alan haberlere göre, Trieste yakınlarındaki Santa Croce’de görev yapan 48 yaşındaki Papaz Maks Suard, 18 yıl önce 13 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyordu. Kilise içindeki soruşturma kapsamında geçen Cumartesi günü suçunu itiraf eden Suard’ın görevden alınması bekleniyordu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Suard, görevden alınmadan önce bir özür mektubu yazmak için kilise yetkililerinden birkaç gün izin istemişti.

Suard’ın dün Piskopos Giampaolo Crepaldi ile görüşmesinde görevden resmen el çektirilmesi bekleniyordu. Ancak bu randevu için kiliseye giden Piskopos Crepaldi, kilisenin giyinme odasında Peder Suard’ın asılı haldeki cesedini buldu.

Kayıtlara “intihar” olarak geçen olayın ardından kiliseden yapılan açıklamada Peder Suard hakkındaki cinsel taciz soruşturması ve Suard’ın birkaç gün önce bu konudaki itirafı kamuoyuna duyuruldu.

Suard’ın soruşturmada “feci eylemlerde” bulunduğunu itiraf ettiği ve hem Tanrı’dan, hem kiliseden, hem de cinsel taciz kurbanından af dilemek için bir mektup yazma talebinde bulunduğu belirtildi.

Trieste Piskoposluğu, Suard’ın “yargılanarak insani bir iyileşme göstermeden” ölmüş olmasından üzüntü duyduklarını açıkladı.