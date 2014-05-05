Pedofil ağına darbe

Yetkililerin açıklamasına göre operasyon şöyle gelişti:
Almanya genelinde faaliyet gösterdiği bir pedofili ağının üst düzey liderlerinin doğudaki Aschersleben kentinde buluşacakları duyumu alındı.
Pedofili ağı mensubu oldukları belirtilen kişiler, hafta sonunda kentteki bir hayvanat bahçesinde buluştu.
Buluşma yerini basan polis yaşları 22 ila 60 arasında 10 erkek ve 57 yaşında bir kadını gözaltına aldı.
Şebekenin internet üzerinden haberleştiği, yılda bir kez buluştukları belirtildi.
Buluşmalarda "ceza davalarına konu olabilecek faaliyetlerin planlandığı" ileri sürüldü.