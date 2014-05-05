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Dünya
Deutsche Welle

Pedofil ağına darbe

Almanya'da çocuklara cinsel istismarla suçlanan 11 kişi yakalandı.

05 Mayıs 2014 17:25

Yetkililerin açıklamasına göre operasyon şöyle gelişti:

Almanya genelinde faaliyet gösterdiği bir pedofili ağının üst düzey liderlerinin doğudaki Aschersleben kentinde buluşacakları duyumu alındı.

Pedofili ağı mensubu oldukları belirtilen kişiler, hafta sonunda kentteki bir hayvanat bahçesinde buluştu.

Buluşma yerini basan polis yaşları 22 ila 60 arasında 10 erkek ve 57 yaşında bir kadını gözaltına aldı.

Şebekenin internet üzerinden haberleştiği, yılda bir kez buluştukları belirtildi.

Buluşmalarda "ceza davalarına konu olabilecek faaliyetlerin planlandığı" ileri sürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaYetkililerinAscherslebenDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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