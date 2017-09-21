Pedallar termal turizm için döndü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de düzenlenen 2\'nci Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi kapsamında travertenleriyle ünlü \'beyaz cennet\' Pamukkale ve kırmızı suyuyla bilinen Karahayıt\'ın tanıtımı için bisiklet turu yapıldı. Ekonomi Bakanlığı\'nın himayesinde yapılan zirve kapsamında 52 ülkeden gelen yaklaşık 300 kişi, Karahayıt\'ta ve Pamukkale\'de bisikletle tur atıp, tarihi ve doğal güzellikleri gördü.

Pamukkale ve Karahayıt\'ın şifalı suları ve Denizli\'de termal ile medikal alanlarda gerçekleşen tedaviler, uluslararası uzmanların katımıyla 20-24 Eylül 2017 tarihinde masaya yatırılıyor. Türkiye\'de ilk kez bir uluslararası sağlık turizm zirvesinde sağlık kentlerinin oluşturulması ve markalaşması akademik paneller ile ele alınıyor. 2\'nci Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi\'ne 52 ülkeden Sağlık Bakanlığı temsilcileri, doktorlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, seyahat acenteleri ve sigorta firmalarından 300\'e yakın kişi Denizli\'ye geldi.

Ekonomi Bakanlığı himayesinde yapılan 2\'nci Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi\'ne Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği (TTHTC), Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) ve Pamukkale Sağlık Turizm Derneği destek veriyor. Sağlık Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlıklarının da desteklediği 2\'nci Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi\'nin Akademik Başkanlığı\'nı ise Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü üstleniyor.

ZİRVE KAPSAMINDA BİSİKLET TURU

Zirve kapsamında Pamukkale Belediyesi tarafından Karahayıt ve Pamukkale\'de bisiklet turu yapıldı. 52 ülkeden yaklaşık 300 kişinin katıldığı bisiklet turu Karahayıt Meydanı\'ndan başladı. Bisiklete binenler, Antik Roma Hamamı, Doğa Termal, Kırmızı Su Parkı, Kent Ormanı, Nobel Tıp Merkezi, Pam Termal Otel, Polat Termal Otel, Colossae Termal Otel, Kuzey Kapı güzergahından ilerleyip, Hierapolis Antik kenti içinden geçip, Pamukkale\'ye ulaştı. Yaklaşık 300 kişi, bisikletle 5 kilometre yol yaptı.

AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 2\'nci Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi\'ni, Karahayıt\'ta gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, \"52 ülkeden 300\'e yakın katılımcı ile bisiklet turu düzenledik. Bu tur kapsamında tarihi ve sıcak su kaynaklarının olduğu yerden geçtik. Katılımcılar, güzelliklerimize hayran kaldı. İlçemizdeki Karahayıt ve Pamukkale\'nin tanıtımı için bu tür organizasyonlara önem vereceğiz\" dedi.

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