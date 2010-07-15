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Spor

PEDALDA ZAFER RUS YATSEVICH'İN ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2010 21:42

-PEDALDA ZAFER RUS YATSEVICH'İN ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - 2010 Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın ilk günündeki Genç Erkekler Zamana Karşı Koşusu'nu Kirill Yatsevich kazandı. Anıtpark'tan başlayıp yine Anıtpark'ta biten 25.9 kilometrelik parkuru, Rus Kirill Yatsevich, 32.08'lik derecesiyle şampiyon olarak tamamladı. Fransız Emilien Viennet, 32.12'lik derecesiyle ikinci, Ukraynalı bisikletçi Marlen Zmorka da 32.43'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. Bu kategoride yarışan Türk sporculardan Rasim Reis, 34.45'lik derecesiyle koşuyu 26. sırada bitirebildi. Diğer Türk sporcu Ahmet Örken ise koşuda talihsiz bir kaza yaşadı. İyi bir start almasına karşın dönüş yoluna geçen Örken, Gazi Üniversitesi Hastanesi önünde hangi yöne döneceğini şaşırdı ve dengesini kaybederek düştü. Kazaya karşın yarışı bırakmayan milli sporcu, mücadeleyi 35.16'lık derecesiyle 29. sırada bitirmeyi başardı. Ahmet Örken'in düşüşü Türk takımında üzüntüye sebep olurken, yarış sonrası milli sporcu ve annesi Nigar Örken büyük üzüntü yaşadı. Anne ve oğul, sarılarak birbirlerini teselli etti. Milli sporcunun, 2012 Londra Olimpiyatları için özel olarak yetiştirildiği ve bu şampiyonada kendisinden başarılı sonuçlar beklenildiği öğrenildi. Öte yandan, yüzünde kesikler oluşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Örken'in sağlık durumunun iyi olduğu ve pazar günkü yarışmada yer alabileceği bildirildi. Şampiyonada yarın genç bayanlar ve elit erkekler zamana karşı koşuları gerçekleştirilecek.

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