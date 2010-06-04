Peçeli sürücünün cezası iptal edildi

T24- Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde, peçeyle araç kullanan kadın sürücüye kesilen trafik cezası iptal edildi.



Motorlu trafik polislerinin Fransız trafik yasasının 316. maddesi uyarınca kestiği cezanın hukuki dayanağı olmadığı ve bu yüzden iptal edildiği bildirildi.



Trafik polisleri, "sürücü kadının yüzünü kapatmasıyla görüş mesafesini tehlikeye attığı ve 316. maddeyi ihlal ettiği" gerekçesiyle ceza kesmişti.



Bu maddenin, sürücüler için değil, araçların camlarına konulan ve görüş mesafesini tehlikeye atan ilave aksesuarlar için uygulandığı belirtildi.



Peçeli çarşaf giyen ve Fransız vatandaşı olduğu belirtilen 23 yaşındaki genç kadına 22 euro trafik cezası kesilmişti.



Nantes kentinde de nisan ayında yine genç bir kadın, peçeyle otomobil kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.



Fransa'da peçeli çarşafın kamuya açık yerlerde yasaklanması öngören yasa tasarısı, gelecek ay meclis genel kurulunda oylanacak.



Tasarı, kamuya açık yerlerde peçeli çarşaf giyenlere 150 euro, bu giysilerin giyilmesi için baskı yapanlara bir yıl hapis ile 15 bin euroya kadar para cezası öngörüyor.