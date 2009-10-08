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Dünya

Peçeli öğrenciler kampüse alınmadı

Tantavi’nin peçenin İslam’da yeri olmadığı açıklamasının ardından peçeli öğrenciler, dün kampüse alınmadı.

08 Ekim 2009 03:00

Mısır’da Sünni İslam’ın en önemli kurumlarından olan El Ezher Üniversitesi’nin Rektörü Muhammed Tantavi’nin peçenin İslam’da yeri olmadığı açıklamasının ardından peçeli öğrenciler, dün kampüse alınmadı.

Tantavi, El Ezher’e bağlı bir fakülteyi gezerken gördüğü kız öğrenciye, İslam dininde peçe olmadığını, söyleyerek yüzünü açmasını söylemiş ve “Ben dini, senin annen ve babandan daha iyi biliyorum” diye sert çıkmıştı. Bunun üzerine El Ezher okullarında peçeyi yasaklayacağını açıklamıştı. Okuldan yapılan açıklamada, “İmam Tantavi, kararlarını dini kurallar çerçevesinde alır” dendi.

Bu tartışmanın ardından dün türbanla okula gelen kız öğrenciler, kampüse girerken, nikap diye adlandırılan peçeli tesettür giysisini tercih eden öğrenciler dışarıda kaldı.

Mısır’ın en büyük muhalefet grubu olan Müslüman Kardeşler’den Hamdi Hasan, “Tantavi, istifa etmelidir. Nikap bir zorunluluktur, faydası vardır. Niye El Ezher’de yasaklansın? Burası göbek dansı kursu değil, dini bir kurumdur” diye tepki gösterdi.

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