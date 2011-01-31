-PEÇELİ KADINA CEZA MAHKEMEDEN DÖNDÜ BRÜKSEL (A.A) - 31.01.2011 - Brüksel'de belediyenin peçeyle sokağa çıktığı için Kuzey Afrika asıllı bir kadına uyguladığı para cezası mahkemeden döndü. Brüksel mahkemesi, Etterbeek Belediyesinin "kamu güvenliğini ihlal" gerekçesiyle uyguladığı para cezasını "orantısız" buldu. Yargı kararını değerlendiren Valon Sosyalist (PS) partisinden Brüksel Bölge Başbakanı Charles Picque, belediyelerin bu tür ceza uygulama kararlarına karşı olmadıklarını belirterek peçenin, kamu güvenliğini tehlikeye atması yanında farklı inanç ve toplumların birlikte uyum içinde yaşayabilmesine zarar verdiği için de yasaklanması gerektiğini savundu. Picque, geçen yıl Belçika parlamentosunun alt kanadında kabul edilen peçe ve burka yasağının bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti. Belçika parlamentosunda onaylanan, kamuya açık alanlarda yüzü tamamen ya da kısmen kapatacak şekilde örtünmenin yasaklanmasını öngören yasa teklifi, ülkedeki siyasi kriz nedeniyle senato gündemine alınamıyor.