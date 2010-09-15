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Dünya

PEÇELİ ÇARŞAF İTALYA'DA DA TARTIŞILIYOR ROMA (A.A)

15 Eylül 2010 23:04

-PEÇELİ ÇARŞAF İTALYA'DA DA TARTIŞILIYOR ROMA (A.A) - 15.09.2010 - Fransa'da Müslüman kadınların peçeyle, yüzün de tümüyle kapatıldığı giysilerle kamuya açık yerlerde dolaşmalarını yasaklayan yasa tasarısının dün Senato'da kabulüyle başlayan tartışma, İtalya'ya da sıçradı. İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini, Fransa'dakine benzer bir yasanın İtalya için de gerekli olduğunu savunarak, ''Peçeli çarşafın yasaklanması isabetli ve de gerekli bir karardır. Zaten İtalya'daki anayasa, kadınlık onurunun, şiddete ya da medeni yasalar dışındaki normlarla belirlenen davranış biçimlerine maruz bırakılmamasını öngörüyor'' dedi. Kuzey Birliği Partisi'nin Temsilciler Meclisi Grup Başkanı Marco Reguzzoni ise kamusal alanda peçeli çarşafı yasaklamak için Fransa'dakine benzer yasa tasarısını cuma günü parlamento gündemine taşıyacaklarını belirterek, ''Bize göre peçeli çarşaf AB üyesi tüm ülkelerde yasaklanmalı. Bir kız çocuğunu yüzünü örtmeye zorlamak, Avrupa kültürüyle ve değerleriyle bağdaşmaz. Fini'nin beyanatının ardından tasarımızın kısa sürede yasalaşmasını umuyorum'' diye konuştu. Silvio Berlusconi liderliğindeki Özgürlükçü Halk Partisi'nin Senato Grup Başkanı Maurizio Gasparri de, İtalya'da soğuk savaş döneminde çıkarılmış ve halen yürürlükte olan yasaya göre kamusal alanlarda kişilerin yüzlerini gizleyerek dolaşmanın zaten yasak olduğunu hatırlatarak, ''Kamu güvenliği için çıkarılmış o yasaya ek olarak, Fransa'dakine benzer biçimde peçeli çarşafı yasaklamak pekala mümkündür'' dedi.

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