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PeReJa'nın sahibi Özer Sezer Susesi oğlunun düğününde yaşamını yitirdi

24 Şubat 2020 14:08

PeReJa kolonyalarının da üreticisi İleri Kimya Sanayi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sezer Susesi yaşamını yitirdi. Susesi'nin, oğlunun önceki günkü düğününde kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Magazinburada’da yer alan habere göre nikahın kıyılmasından yarım saat sonra Anıl Susesi’nin babası Özer Sezer Susesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 

Özer Sezer Susesi bugün Edirne Yeniimaret Bademlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kuruluşu bir asra dayanan Pereja İleri Kimya Sanayi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye’nin ilk limon kolonyası markasına adını veren şirketin, Türkiye’de Sandy markasıyla ilk sıvı sabunu ürettiği de belirtiliyor.

Pereja kendi markalarının dışında Chakra, Beymen, LCW, English Home, Bella Maison, Mavi Jeans, Defacto, BİM, ŞOK, A101 gibi pek çok ulusal ve uluslararası markanın ürünlerini de üretiyor. 

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