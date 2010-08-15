T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

PC satışları azaldı

AMD ve İntel gibi bilgisayar piyasasının büyük firmaları, açıkladıkları düşük satış rakamlarıyla sektörün gerilediğini ortaya çıkardı.

15 Ağustos 2010 03:00

T24- PC satışlarında yaşanan büyük düşüş devam ediyor. JP Morgan'dan analistçi Christopher Danely'nin yaptığı açıklamalara göre, PC piyasası büyük bir düşüşün içinde. Bu zamanlara kadar gayet iyi durumda olan PC piyasası, uzak doğudan gelen haberlerle biraz silkelendi. AMD ve Intel'in bu hafta açıklanan düşük rakamları PC'nin geleceği konusunda insanların kafasında soru işareti oluşturmaya başladı.


"Araştırmalarımız PC'lerin siparişlerinin Temmuz ayı içinde beklenenden çok düşük olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi de bunu Ağustos ayındaki keskin bir düşüş izliyor. Ayrıca araştırmamıza göre Kasım ayında ya da civarında bu durumun toparlanması da oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor."


Ancak bazı kesimler, mobil cihaz piyasasının hareketlenmesi ve insanların PC'lerini Windows 7 için zaten güncellemiş olduğunu göz önüne aldıkları için bu duraksamanın geçici olduğunu düşünüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24