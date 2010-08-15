PC satışları azaldı

T24 - PC satışlarında yaşanan büyük düşüş devam ediyor. JP Morgan'dan analistçi Christopher Danely'nin yaptığı açıklamalara göre, PC piyasası büyük bir düşüşün içinde. Bu zamanlara kadar gayet iyi durumda olan PC piyasası, uzak doğudan gelen haberlerle biraz silkelendi. AMD ve Intel'in bu hafta açıklanan düşük rakamları PC'nin geleceği konusunda insanların kafasında soru işareti oluşturmaya başladı.



"Araştırmalarımız PC'lerin siparişlerinin Temmuz ayı içinde beklenenden çok düşük olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi de bunu Ağustos ayındaki keskin bir düşüş izliyor. Ayrıca araştırmamıza göre Kasım ayında ya da civarında bu durumun toparlanması da oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor."



Ancak bazı kesimler, mobil cihaz piyasasının hareketlenmesi ve insanların PC'lerini Windows 7 için zaten güncellemiş olduğunu göz önüne aldıkları için bu duraksamanın geçici olduğunu düşünüyor.



