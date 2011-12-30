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Pazaryeri bombacısına iki kez ömürboyu hapis İZMİR (A.A)

30 Aralık 2011 20:37

-Pazaryeri bombacısına iki kez ömürboyu hapis İZMİR (A.A) - 30.12.2011 - İzmir'in Bornova ilçesinde, Özkanlar Pazaryerinde bir kişinin ölümü, 18 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalama olayının sanığı iki kez ömürboyu, ayrıca 41 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Özkan Yaşar katıldı. Son savunmasında daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, terör örgütünün yurtdışındaki kamplarında özel eğitim aldığını, eylem için İzmir'e gönderildiğini ve daha sonra kendisine kroki ve patlayıcı getirildiğini kabul ettiğini belirtirken, bombalama eylemini kendinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özkan Yaşar'ı, iki kez ömür boyu hapis ve 41 yıl 2 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı. Yaşar'a yardım ve yataklıktan yargılanan İbrahim Örüş ve Hüseyin Aktaş'a, 6 yıl 3 ay, Serkan Yıldırım'a ise 10 ay hapis cezası verildi. -Olay- İzmir'in Bornova ilçesi Özkanlar semti pazar yerinde, 12 Mayıs 2007'de, tezgahların arka kısmına bir bisikletin üzerine poşetle bırakılan bombanın patlaması sonucu, giyim mağazası işleten aynı zamanda da pazarcılık yapan Hatem Kaval (41), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirmiş, 18 kişi yaralanmıştı.

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