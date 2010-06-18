'Pazartesiye kadar borcunu öde'

T24- Rus gaz devi Gazprom, 192 milyon dolar tutarındaki borcunu ödememesi halinde pazartesi gününden itibaren Belarus'a verdikleri gazın yüzde 85'ini kesmeye hazır olduğunu açıkladı.



Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gaz teminini sağlayan operasyon merkezine bu durumla ilgili kararname imzalanıp gönderildi" diye konuştu. Kupriyanov, Gazprom'un 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren (TSİ 09:00) Belarus'a verdiği gazın yüzde 85'ini kesebileceği uyarısında bulunarak, "Bunun için sadece biraz teknolojik çalışma yapmamız yeterli" diye konuştu.



Rus Gazprom Başkanı Aleksiy Miller da, daha önce yaptığı açıklamada, Belarus'a verdikleri gazın yüzde 85'ini kesebileceklerini belirterek, "Beltrans'ın 21 Haziran'a kadar tüm borcunu ödeyeceğine dair umudumuz var. Perşembe günü, borçların ödenmesini hatırlatan bir mektup daha gönderildi. Ancak Beltrans'ı uyarmamıza rağmen herhangi bir adım atmazsa Gazprom 31 Aralık 2006'da Belarus'la imzalanan anlaşmaya dayanarak gaz vermeyi kesecek" ifadesini kullanmıştı.



İtar-Tass, Belarus'un Gazprom'a 192 milyon dolar borcunun bulunduğunu belirterek, yüzde 15'lik gazın da ülkedeki boru hatlarının çökmesini engellemek için verileceğini duyurdu.