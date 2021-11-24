Pazartesi günü konuşmada ağzıyla motor sesi yapması tartışma konusu olmuştu; Britanya Başbakanlığı, Johnson'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti

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Britanya Başbakanlığı, zor anlar yaşadığı konuşmanın ardından ülkede gündem olan Boris Johnson'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve görevini yerine getirebildiğini ifade etti.

İngiliz Sanayi Konfederasyonu toplantısında konuşan Johnson, 20 saniye boyunca duraksayıp kağıtları arasında olduğu sayfayı bulmaya çalışmış, kapitalizmi Peppa The Pig çizgi filminden örneklerle anlatmaya çalışmış ve ağzıyla araba motoru sesi çıkarmıştı.

Britanya Başbakanlık Sözcüsü, toplantıdakilerin bu konuşmadan etkilendiğini ve kabinedeki bakanların herhangi bir endişesi varsa dile getirebileceğini ifade etti.

Sözcü, Johnson'ın görevine hakim olduğunu belirttikten sonra, "Başbakan kısa bir süre nerede kaldığını unuttu. Bugüne kadar yüzlerce konuşma yaptı. Nadiren bu insanların kaldığı yeri unutması çok da olağandışı değil" dedi.

Yapılan açıklamada Johnson'ın sağlık durumunun da iyi olduğu vurgulandı.