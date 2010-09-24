Pazartesi günü İmralı'da ne konuşulacak?

T24 - DTP eski milletvekili Aysel Tuğluk’un sürekli ertelenen İmralı ziyaretinin Pazartesi günü gerçekleşeceği bildirildi. 6 yıl boyunca avukatlığını yaptığı ve son 5 yıldır görüşmediği Öcalan’la yeniden avukatı olarak buluşacak olan Tuğluk, erteleme gerekçesinin hava muhalefetinden öte, ‘İmralı’da da bir şeyler oluyor ve bu olgunlaşmadan görüşmenin anlamlı olmayacağı’ yorumlarına dayanmasını tercih ettiğini söyledi.



5 yıl aradan sonra yeniden İmralı’ya gidecek olmasının heyecanını yaşadığını söyleyen Tuğluk, "Benim siyasete girme nedenim, bu sorunun barışçıl çözümünde rol oynayabilmekti. Belki bu görüşme, bu rolü oynamamı sağlayacak. Bu anlamda ziyareti önemsiyorum" dedi.



Artık ölümlerin durmasını istediğini söyleyen ve bunun için katkıda bulunmak istediğini belirten Tuğluk, "O nedenle İmralı’ya bir kez değil, meseleyi diyalog zeminine çekmekte işe yarayacaksa her hafta gitmek istiyorum" dedi.





'SABIRLI OLMASINI İSTEYECEĞİM'



Tuğluk, "Ben oraya hem Öcalan’ı dinlemek hem de bir şeyler söylemek için gidiyorum. Öncelikle, mevcut atmosferi kendisiyle paylaşmak istiyorum. Barış isteminin, barış umudunun, barış arayışının ne kadar güçlü olduğunu kendisine aktarmak istiyorum.



Eylemsizlik sürecinin uzatılmasını ve bu yönde bir beklenti olduğunu kendisine söyleyeceğim. Barışa dair ısrarının devam etmesini, biraz daha sabırlı olmasını isteyeceğim" şeklinde konuştu.





'ÇOK ÖNEMLİ BİR AKTÖR'



Propaganda olarak algılanmasın; samimi olarak ifade ediyorum ki bu meselede Öcalan’ın rolü son derece önemlidir. Ben onun kadar barışta ısrar eden bir başka yapı görmüyorum. Çözüm siyaseti konusunda son derece önemli bir aktör.



Bir kez daha bu rolünde ısrar etmesi gerektiğini, toplumun beklentisinin bu yönde olduğunu kendisiyle paylaşmak istiyorum. Bu süreci ilerletmek, barış ve çözüm ortamına dönüştürmek için, birlikte neler yapabileceğimizi kendisiyle konuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Tuğluk, 'birlikte ile kastınız nedir?' sorusuna, "Kendisinin istekleri nedir, biz buna nasıl katkıda bulanabilirizi kastediyorum. En nihayetinde biz de siyasal aktörleriz ve meselede rol oyanayabiliriz. Bu anlamda, ne kadar katkıda bulunabiliriz kendisiyle görüşmek istiyorum" yanıtını verdi.





'ARKADAŞLARIYLA KONUŞMALI'



"Öcalan çözüm sürecinde rol alacaksa, bazı koşulların kendisine sağlanması gerekiyor" diyen Tuğluk, "İkna etmesi gereken kişiler, söylemesi gereken şeyler var. Arkadaşlarına ulaşması gerekiyor. Bunları açık açık konuşmak gerekir. Bunun koşulları yaratılmalı" ifadelerini kullandı.



Tuğluk, görüşme sonrası ne olacağı konusunda da, "Görüşmenin içeriği nasıl olacak bilemiyorum ama ben her zamankinden daha fazla umutluyum. Görüşme sonrasında barış umudumun, öncesine oranla daha yüksek olacağını düşünüyorum. Ben Öcalan’ın bu konudaki ısrarında samimi olduğuna ve çaba göstereceğine inanıyorum" dedi.



Tuğluk, bu inancını, Öcalan’ın toplumsal talebi iyi okumasına, diyalog dışında başka çözüm yolu olmadığını çok iyi görmesine, oluşan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağına olan inancına dayandırdı.









