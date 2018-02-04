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Spor

Pazarspor-Erokspor: 1-1

RİZE,(DHA)- STAT: Pazar İlçe HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Asker Açıkgöz (xxx), Ahmet Deveci (xxx), Hasan Yüncüoğlu (xxx) PAZARSPOR: Salih Şenbaş (xx)- Emrecan Afacanoğlu (xx), Egemen Zengin (xx), Taha Batuhan Yayıkcı (xx), Ufuk Buncukçu (xx), Kemal Akbaba

04 Şubat 2018 19:36

RİZE,(DHA)-
STAT: Pazar İlçe
HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Asker Açıkgöz (xxx), Ahmet Deveci (xxx), Hasan Yüncüoğlu (xxx)
PAZARSPOR: Salih Şenbaş (xx)- Emrecan Afacanoğlu (xx), Egemen Zengin (xx), Taha Batuhan Yayıkcı (xx), Ufuk Buncukçu (xx), Kemal Akbaba (xx) (Dk. 86 Mehmet x), Turgay An (xx), Altan Aksoy (xx), Mehmet Aytemiz (xx) (Dk. 61 Oğuzhan x), Muhammed Emin Balcılar (xx) (Dk. 80 Cihad Ateş), Sinan Uzun (xx)
EROKSPOR: Murat Hocaoğlu (xx)- Rızvan Şahin (xx), Şeyhmus Abdulkadir Aksu (xx), Tolga Tekin (xx), Mertkan Güneysu (xx), Günay Şakar (xx)  (Dk. 74 Uğur Işıkal x), Adem Aydın (xx), Aykut Emre Yakut (xx) (Dk. 88 Engin Berk Nebioğlu), Safa Çağlar (xx), Alper Karaman (xx), Abdülkadir Akyıldız (xx)  (Dk. 67 Sedat Debreli x)
GOLLER: Dk. 89 Turgay An (Pazarspor) - Dk. 77 Alper Karaman (Erokspor),

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Pazarspor, Erokspor\'u Pazar İlçe Stadı\'nda ağırladı. Karşılaşma 1-1’lik beraberlik ile sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)

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