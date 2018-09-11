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Spor

Pazarspor - Bayburt İl Özel İdare: 2-0

HOPA (DHA) STAT: Hopa İlçe HAKEMLER: Gökhan Özbulut (xx), Taner İlker Gümrükçüoğlu (xx), Ahmet Akkoyun (xx) PAZARSPOR: Reşat Şen (xxx), Emrecan Afacanoğlu (xxx), Kadir Yılmaz Çelik (x) (Dk

11 Eylül 2018 22:10

HOPA (DHA)

STAT: Hopa İlçe
HAKEMLER: Gökhan Özbulut (xx), Taner İlker Gümrükçüoğlu (xx), Ahmet Akkoyun (xx)
PAZARSPOR: Reşat Şen (xxx), Emrecan Afacanoğlu (xxx), Kadir Yılmaz Çelik (x) (Dk. 78 Sinan Yazıcı), Maksut Birben (xxx), Reha Kurt (xx) (Dk. 85 Can Muhammet Vural), Soner Ergençay (xxx), Muhammet Emin Balcılar (xxx), Egemen Zengin (xxx), Aykut Civelek (xxx), Ömer Serbest (xxx), Ozan Karabacak (xxx)
BAYBURT İL ÖZEL İDARE: Alişan Şeker (xx), Serhat Keskinsoy (xx), Selçuk Kaban (xx), Okan Şahinbaş (xx) (Dk. 84 Ekrem Aydemir), Selim Avcı (x) (Dk. 61 Selçuk Hakalmaz x), Haydar Deniz (x) (Dk. 70 Kaan Çebi x), Yusuf Onur Arıkan (xx), Salim Kaya (xx), Eren Açıkgöz (xx), Volkan Çekiç (xx), İsmet Kavuştu (xx)
GOLLER: Dk. 55 - Dk. 83 Ozan Karabacak (Pazarspor)
SARI KART: Egemen Zengin (Pazarspor)

Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Eleme Turu karşılaşmasında Pazarspor, Hopa İlçe Stadı’nda konuk ettiği Bayburt İl Özel İdare’yi 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Pazarspor’a galibiyeti getiren golleri 55 ve 83’üncü dakikalarda Egemen kaydetti.

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