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Dünya

Pazarlıklarda anlaşma sağlayamadılar

Yunanistan'da iktidardaki koalisyonun parti liderleri, Avrupa Birliği ve IMF'nin 130 milyar euro'luk yardım dilimi kapsamında şart koşulan önlemleri kabul edip etmeme konusunda bir anlaşma sağlayamad

06 Şubat 2012 02:00


T24 - Yunanistan'da iktidardaki koalisyonun parti liderleri, Avrupa Birliği ve IMF'nin 130 milyar euro'luk yardım dilimi kapsamında şart koşulan önlemleri kabul edip etmeme konusunda bir anlaşma sağlayamadı.

Yunan liderler pazarlıklarda anlaşma sağlayamadı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Başbakan Lukas Papadimos, yardım dilimi karşılığında IMF ve AB'nin yerine getirilmesini istediği reformlar konusunda koalisyonun üç part liderinin de desteğini sağlamaya çalışıyor. Haftasonu pazarlıklarda bir sonuca varılamadığı için liderlerin pazartesi günü görüşmelere yeniden başlayacağı açıklandı.

Atina hükümetinin mart ortasındaki borç ödemelerini yerine getirebilmesi için yardım diliminin bu tarihten önce garanti etmesi gerekiyor.

Euro bölgesi maliye bakanları pazartesi günü bir araya gelerek Yunanistan'a sunulan ikinci kurtarma paketine yeşil ışık yakmayı umuyordu. Fakat Yunan siyasetçiler anlaşamadığı için, bu toplantı da şimdi iptal edilmiş bulunuyor.

Sosyalist Pasok sözcüsü Panos Beglitis, siyasi liderlerin pazartesi öğleden sonra prensipte bir yanıt vermelerinin beklendiğini açıkladı. Koalisyonda yer alan diğer iki partinin temsilcileri ise pazar günkü görüşmelerin ertesinde AB ve IMF'nin dayattığı ek kemer sıkma önlemlerine karşı olduklarının altını çizdiler.

Aşırı sağda yer alan Laos partisi lideri Yorgo Karacaferis ve muhafazakar Yeni Demokrasi partisi lideri Antonis Samaras, Yunanistan'dan daha da kemer sıkmasının beklendiğini fakat ülkenin buna dayanma gücünün olmadığı söylüyorlar.

Başbakan Papadimos'un makamından yapılan yazılı açıklamada, kamu harcamalarının gayri safi milli hasılanın yüzde1.5'u oranında azaltılması ve bankaların yeniden sermayelendirilmesi konularında liderlerin ortak zeminde buluştuğunu söyledi. Fakat, asgari ücrette ve tatil ikramiyelerinde talep edilen kesinti konusunda liderler anlaşmaya varamadı.

Yunanistan'daki koalisyon ortaklarının bazı konularda uzlaşma sağladığı anlaşılıyor. Ancak bu tablonun, IMF ve AB yetkilileri tarafından yardım diliminin aktarılmasına yeterli görülüp görülmeyeceği henüz bilinmiyor.

Atina hükümetinin 20 Mart tarihinde özel kreditörlere yaklaşık 14.4 milyar euro geri borç ödemesi yapması lazım.


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