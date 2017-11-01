Pazardan çaldıkları domates, biber ve patlıcanı satarken yakalandılar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de 4 ayrı semt pazarında esnafın sabah satmak için geceden bıraktığı 165 kasa domates, biber, patlıcan ve zeytini çalarak başka pazarda satan 3 kişi polisin oluşturduğu özel ekiple yakalandı.

Denizli\'de geçtiğimiz 17-27 Ekim tarihleri arasında 4 ayrı semt pazarında pazarcı esnafının sabah satmak için geceden bıraktığı kasalar içindeki domates, biber, patlıcan ve zeytin çalınmıştı. 4 ayrı semt pazarından 8 pazarcı esnafına ait 165 kasa domates, biber, patlıcan ve zeytin çalınmasıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü özel ekip oluşturdu. Deneyimli polislerden oluşan özel ekip, pazar ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında tespit edilen A.D., S.A. ve S.D.\'nin yakalanması için operasyon başlatıldı. Polis, 3 kişiyi, dün 165 kasa domates, biber, patlıcan ve zeytini Bozkurt İlçesi Beylerli pazarında satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Sorguları tamamlanan 3 kişiden S.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer A.D. ile S.A. mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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