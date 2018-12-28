Pazardaki kavgada alışveriş yaparken vurulan kadın öldü

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, pazar yerinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada alışveriş yaptığı sırada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Filiz Çayırlı (35), hayatını kaybetti.

Olay, 18 Aralık günü saat 16.00 sıralarında, salı günleri kurulan pazar alanında meydana geldi. Halk pazarına giden Hasan Topaloğlu, iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan bir kişiyle tartıştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Hasan Topaloğlu yanındaki silahla 3 el ateş etti. Bu sırada pazarda alışveriş yapan Filiz Çayırlı silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan başka bir kişi ise kurşunun sırtını sıyırmasıyla hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Filiz Çayırlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırarak tedaviye aldı. 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Filiz Çayırlı, gece yarısı hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli Hasan Topaloğlu, 19 Aralık\'ta emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

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