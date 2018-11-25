Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Antalya Balıkçı Hali'nde hamsi ve Akdeniz balıklarının sezonu açıldı. Haldeki fiyatlarla semt pazarları ve marketlerin fiyatını karşılaştıran Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, "Toptancı hallerindeki komisyoncularda fiyatın çok yüksek olduğu algısı yanlış. Pazar ve market fiyatları, hal fiyatlarını 3'e katlıyor" dedi. Semt pazarındaki bazı balık türlerinin fiyatlarının haldekilerin 3 katı olduğu görüldü.

Toptancı ile perakendeci arasındaki fiyat farkı

Antalya- Kemer karayolu Topçam mevkiinde kurulan balık halinde, sezonun en hareketli günleri yaşanıyor. Sabaha karşı kıyıya yanaşan teknelerden kasalarla indirilen balıklar, türlerine ve boylarına göre ayrılıp mezat için hazırlanıyor.

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, toptancı hallerindeki komisyonculuğun kaldırılmasını öngören yeni hal yasasından yakındı. Başkan Demir, toplumda yanlış bir algı olduğuna dikkati çekti.

Balık halindeki fiyatla pazar ya da market arasındaki fiyat farkının yerine göre 3 ya da 5 katına çıktığını kaydeden Demir, "Fiyatlarımız genel olarak iyi. Toptancı hallerindeki komisyoncularda fiyatların çok yüksek olduğu algısı yanlış. Buradaki fiyatları da pazardaki fiyatları da biliyorum. Pazar ve marketlerdeki balık fiyatları, bizim fiyatları 3'e katlıyor. Biz hamsinin kilosunu 2- 3 TL'den satarken, pazar ve markette 15-20 TL'den aşağı olmuyor. Perakendecilere pahalı denildiğinde de suçu toptancılara atıyorlar. Ancak böyle bir durum yok" diye konuştu.



Toptancı halindeki fiyatlar:



Balıklar arasında en uygunu, kilogram fiyatı 2,5 TL ile 4 TL arasında değişen hamsi oldu. Akdeniz balıklarından çipuranın kilogramı 15- 18 TL, barbun kilogramı 15- 30 TL, levrek kilogramı 15- 18 TL, istavrit kilogramı 3- 5 TL, çinekop kilogramı 20 TL, kupes kilogramı 3- 5 TL, kefal kilogramı 7- 8 TL, lokum kilogramı 15 TL, mercan kilogramı 15-45 TL arasında alıcı buldu.

Semt pazarındaki balık fiyatları 3 katı

Muratpaşa ilçesindeki büyük kapalı pazarlardan birinde tezgahlardaki balıkların kilogram fiyatlarının, haldekilere göre 3 kat zamlı oldukları dikkati çekti. İstavrit, hamsi, kupes ve sardalya fiyatlarının komisyoncuları 3’e katladığı görüldü. Balıkların kilogram fiyatları ise şöyle: Levrek 30 TL, kaya levreği 30 TL, çipura 30 TL, somon 30 TL, kefal 20 TL, barbun 25 TL, mercan 20 TL, çinekop 30 TL, sardalya 15 TL, kupes 15 TL, istavrit 15 TL.