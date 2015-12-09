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Dünya

Pazarda yiyecek olarak satılan kaplumbağaları özgürlüğüne kavuşturuyor

Culling, daha önce 8 kaplumbağayı daha aynı şekilde pazardan satın alıp okyanusa bıraktı

09 Aralık 2015 13:01

Papua Yeni Gine'de kaplumbağaların okyanus kıyılarında yakalanıp yiyecek olarak pazarlarda satıldığını gören bir adam, kaplumbağaları satın alıp onları okyanusa bırakarak özgürlüğüne kavuşturdu.

Radikal’de yer alan habere göre, Arron Culling isimli bir adamın kişisel Facebook hesabından paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu. Yerel bir pazarda gördüğü canlı kaplumbağaların yiyecek olarak satıldığını gören Culling, 50 dolar ödeyerek iki kaplumbağayı aldığını yazdı.

Daha sonra kaplumbağaları arabasına yerleştiren Culling, okyanusa ulaşmak için beş kilometre yol kat ettikten sonra kaplumbağaları okyanusa bıraktı.

Culling’in paylaştığı fotoğraflar kısa sürede 50 binden fazla kez paylaşıldı. Hayvan sever adam bu iki kaplumbağanın bu şekilde kurtardığı ilk kaplumbağalar olmadığını da yazdı. Culling, daha önce 8 kaplumbağayı daha aynı şekilde pazardan satın alıp okyanusa bıraktı.

Dünyada bulunan yedi deniz kaplumbağası türünden altı tanesi soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasına rağmen kaplumbağaların avlanması maalesef dünyanın birçok bölgesinde hala yasal.

Execter Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre her yıl 42 bin deniz kaplumbağası mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde avlanıyor. Aynı araştırma, bu sayıdan çok daha fazlasının ise balıkçıların balık yakalamak için kullandıkları büyük ağlara takılarak öldüğünü bildiriyor.

 

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