Pazarda kredi kartıyla alışveriş dönemi

Semt pazarlarında yumurta satarak geçimini sağlayan Muhittin Çınar, işlerini arttırmak için pos cihazı aldı. Çınar, son aylarda yükselen fiyatlardan dolayı yumurta almakta güçlük çeken müşterilerine kredi kartı seçeneği sunarak satışlarını artırmayı hedefliyor.

Kredi kartı ile pazarda yumurta sattığını görenlerin şaşırdığını belirten Çınar, “Müşterilerimiz marketlerde bunun avantaj olduğunu söylüyordu. Bende zaten vergi ödediğim için böyle bir uygulama başlatmayı düşündüm. Şaşıran çok. ‘Yumurtayı pazardan kredi kartıyla mı alacağız?’ diyen de çok. Semtine göre kredi kartı kullanan sayısı da artıyor” dedi. (İHA)