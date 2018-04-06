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Pazarda keklik satışına para cezası

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kaçak avlanan keklikleri pazarda satmaya çalışan bir kişiye toplam 1800 lira para cezası kesildi

06 Nisan 2018 20:17

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde kaçak avlanan keklikleri pazarda satmaya çalışan bir kişiye toplam 1800 lira para cezası kesildi. 2 kınalı keklik ise doğaya salınmak üzere muhafaza altına alındı.
Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği\'ne gelen ihbar üzerine, av koruma kontrol ekipleri tarafından halk pazarında denetim yapıldı. Denetimde, kaçak avlandığı belirlenen kekliklere doğaya salınmak üzere el konuldu. Muhafaza altına alınan keklikler, gerekli sağlık kontrol ve muayenelerinin yapılması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'ne gönderildi. Keklikleri satmak isteyen kişi hakkında ise keklikleri doğadaki yaşamından alıkoyduğu için 900 lira para cezası uygulandı. Ayrıca aynı kişi hakkında, kınalı keklik satışı yaptığı için 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları gereği, 900 lira para cezası uygulandı.

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