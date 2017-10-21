Pazarda hünnap yok satıyor

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- SAĞLIK için oldukça faydalı olduğu bilinen hünnap, mevsim değişikliğinin neden olduğu hastalıkların etkisini gösterdiği bu günlerde Aydın\'ın Nazilli ilçesindeki semt pazarlarında en çok tercih edilen meyvelerden biri oldu.

Uzun Çarşı\'da 14 yıldan bu yana manavlık Mehmet Öksüm, hünnabın vitamin ve şifa kaynağı olduğunu söyledi. Çin’de \'Ölümsüzlük meyvesi\' ya da \'Tanrının bir hediyesi\' olarak bilinen hünnapın bol miktarda C vitamini içerdiğini belirten Öksüm, şöyle dedi:

\"C vitamini bağışıklık sistemini güçlendiren güçlü bir antioksidan olarak biliniyor. İlk olarak Bursa taraflarında yetişen meyve, Anamur\'da da yetiştirilmeye başladı. Bize Anamur\'dan geliyor. Hünnap meyvesini Nazilli\'de kilosu 20 TL\'den satıyoruz ve çok ilgi görüyor. Biz de vatandaşlarımızı elimizden geldiğince bilgilendiriyoruz. Geçen hafta 3 kasa ile başladık. Bu hafta 10 kasa sattık. İnternetten araştırıp faydalarını görenlerin talebine yetişemedik. Tadı biraz daha iğdeye benziyor, elmaya benzetenler de oluyor. Çok tatlı sevenler esmerlerini alıyor. Önümüzdeki haftalarda kurusunu da satışa sunacağız.\"

\"HASTA BEDENİ RAHATLATIYOR\"

Hünnap meyvesinin, hastalık sürecini tersine çevirerek ağır hasta bedeni rahatlatıp güç artışı sağladığını savunan Öksüm, günlük olarak normal oranda alınması halinde ateşi düşürüp ağrı ve stresi azalttığını, güçlü bir zihinsel yorgunluk, fiziksel güçsüzlük veya ağrı kaynaklı uykusuzluk durumlarında önerildiğini öne sürdü. Mehmet Öksüm, bu meyvenin romatizmal hastalıkların yanı sıra bağırsak veya solunum rahatsızlıkları tedavisinde kullanıldığını öne sürdü.

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