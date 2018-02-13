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Pazarda ekmek ve ceviz satıp, gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladılar

Orhan BOZDEMİR/KELES (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Keles ilçesinin Gelemiç, Çayören ve Yunuslar mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kendi fırınlarında pişirdikleri ekmeklerle bahçelerinden topladıkları cevizleri pazarlarda satarak elde ettikleri geliri Afrin’

13 Şubat 2018 16:24

Orhan BOZDEMİR/KELES (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Keles ilçesinin Gelemiç, Çayören ve Yunuslar mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kendi fırınlarında pişirdikleri ekmeklerle bahçelerinden topladıkları cevizleri pazarlarda satarak elde ettikleri geliri Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı sürdüren askerlere destek amacıyla Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.
Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke ve Başkan Yardımcısı Mustafa Özdemir, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, burada Mehmetçik Vakı Bursa Temsilcisi İbrahim Güven’e vatandaşlarca toplanan parayı teslim etti. Keles Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özdemir de torununa bir miktar harçlık verdiğini ancak torununun bu parayı almayıp askerler için bağışlanmasını istediğini belirterek, torununun harçlığıyla birlikte kendi firması adına vakfa bağış yaptı.
Törende bir açıklama yapan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Kurtuluş Savaşı ruhuyla orduyu desteklemek amacıyla vatandaşların varını yoğunu vermeye hazır olduğunu her fırsatta gösterdiğini dile getirdi. Tuğgeneral Hacıoğlu, Türk milletinin her zaman olduğu gibi bugün de Mehmetçiğin yanında olduğunu, ülkenin dört bir yanından halkın Afrin’de savaşan askerlere gönülden bağlılığının açık biçimde gösterdiğini söyledi.

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