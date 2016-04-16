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Pazarda cinsel taciz hesaplaşması; 17 yaralı

Kavgada silah, tüfek ve bıçaklar konuştu

16 Nisan 2016 23:18

Aksaray’da tacize uğrayan bir kadınla beraber ve taciz ettikleri iddia edilen grup arasında otomobil pazarında kavga çıktı. Silah, tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavgada 17 kişi yaralandı.

Hürriyet’in haberine göre, olay, Aksaray otomobil pazarında meydana geldi. Altı ay önce Sevda K. (30) cinsel tacize uğradığını iddia ederek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Sevda K’nin ifadesini aldıktan sonra olay mahkemeye taşındı. Mahkeme 6 aydır devam ederken son duruşma 14 Nisan 2016’da Aksaray Adliyesinde görüldü. Tacize uğrayan ve taciz ettikleri iddia edilen iki grup adliyede kavga etti, olayda 2 kişi yaralandı. 

Mahkemenin ardından bugün iki gurup yine otomobil pazarında karşılaştı. Erdal K. (31), Ekrem K. (50), Vedat K. (32), Sevda K. (34), Serkan K. (29), Serhat K. (17), Nejla K. (38), Filiz K. (29), Sedat K. (31), Fırat T. (22), C.T. (16), Nevzat T. (46), Murat T. (53), Gençay T. (25), Yıldıray T. (24), Akif T. (56) ve Refik A. (47) aralarında çıkan sözlü tartışma sonrası birbirine girdi. Kavgada silah, tüfek ve bıçaklar konuştu. İki tarafında ateş açması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Aksaray Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

 

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