Pazarda alışveriş yapan kadını başından vuran şüpheli tutuklandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, dün pazar yerinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, başına isabet eden mermiyle Filiz Çayırlı\'yı (35) yaralayan olayın şüphelisi Hasan Topaloğlu, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında salı günleri kurulan pazar yerinde meydana geldi. Halk pazarına giden Hasan Topaloğlu iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu kişiyle tartıştığı sırada yanındaki silahla 3 el ateş etti. Olay sırasında pazarda alışveriş yapan Filiz Çayırlı (35), silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan başka bir kişi ise merminin sırtını sıyırması sonucu hafif yaralandı.

Polis olayın ardından kısa sürede şüpheli Hasan Topaloğlu\'nu yakalayarak, gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan Topaloğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olayda ağır yaralanan Filiz Çayırlı\'nın ise kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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